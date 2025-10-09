Власти сделали заявление после публикации угроз о нападении на пермские школы

Информация о нападении на школы под пермским Краснокамском не подтвердилась
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Угроза нападения на школы в Краснокамске отсутствует (архивное фото)
Угроза нападения на школы в Краснокамске отсутствует (архивное фото) Фото:

Информация о нападении на школы под пермским Краснокамском не нашла подтверждения. Об этом в Telegram сообщило министерство территориальной безопасности региона после проведенной проверки.

«По итогам проверки информация о планируемых противоправных действиях в школах Краснокамска, появившаяся в соцсетях 9 октября, не соответствует действительности. Угроз безопасности нет», — отмечают в минтербезопасности Прикамья. В ведомстве призвали жителей региона «руководствоваться информацией из официальных источников».

Ранее сегодня в одном из telegram-каналов были размещены сообщения о готовящемся нападении на краснокамские школы. После этого учащихся отпустили по домам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информация о нападении на школы под пермским Краснокамском не нашла подтверждения. Об этом в Telegram сообщило министерство территориальной безопасности региона после проведенной проверки. «По итогам проверки информация о планируемых противоправных действиях в школах Краснокамска, появившаяся в соцсетях 9 октября, не соответствует действительности. Угроз безопасности нет», — отмечают в минтербезопасности Прикамья. В ведомстве призвали жителей региона «руководствоваться информацией из официальных источников». Ранее сегодня в одном из telegram-каналов были размещены сообщения о готовящемся нападении на краснокамские школы. После этого учащихся отпустили по домам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...