Власти сделали заявление после публикации угроз о нападении на пермские школы

Информация о нападении на школы под пермским Краснокамском не нашла подтверждения. Об этом в Telegram сообщило министерство территориальной безопасности региона после проведенной проверки.
«По итогам проверки информация о планируемых противоправных действиях в школах Краснокамска, появившаяся в соцсетях 9 октября, не соответствует действительности. Угроз безопасности нет», — отмечают в минтербезопасности Прикамья. В ведомстве призвали жителей региона «руководствоваться информацией из официальных источников».
Ранее сегодня в одном из telegram-каналов были размещены сообщения о готовящемся нападении на краснокамские школы. После этого учащихся отпустили по домам.
