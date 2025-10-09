Свердловская полиция помогает бойцу СВО из Латвии получить гражданство РФ

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области помогают уроженцу Латвии Нормундсу Потаповсу, сражавшемуся на СВО, в получении российского гражданства. Об этом URA.RU сообщили официальный представитель региональной полиции полковник Валерий Горелых.
«С начала года полицейские оказывают необходимую юридическую и практическую помощь данному мужчине для урегулирования его правового положения в России. В феврале ему предоставили временное убежище на территории нашей страны, а в мае было оформлено разрешение на временное проживание», — сказал Горелых.
Как писало URA.RU, Потаповс ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года, чтобы отстаивать честь России. За 2,5 года он не раз становился героем публикаций СМИ и получал награды. Мужчина несколько раз признавался, что хочет получить российское гражданство, но заветный паспорт так и не получил. Сейчас он проходит курс лечения в Екатеринбурге. Подробнее об истории героя — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!