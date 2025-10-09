Директор школы в Екатеринбурге раскрыл детали конфликта ученика с беременной учительницей

В Екатеринбурге раскрыли детали инцидента с учеником и беременной учительницей
Инцидент произошел с учащимся 4-го класса
Инцидент произошел с учащимся 4-го класса

В Екатеринбурге директор школы №87 по улице Ферганской (район Вторчермет) прокомментировал инцидент с четвероклассником и беременной учительницей. В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель образовательного учреждения подтвердил, что удар по спине был случайным и не причинил травмы, а ухудшение самочувствия педагога связано с ее состоянием до происшествия.

«8 октября в школе № 87 произошел инцидент, связанный с одним из четвероклассников. Конфликт начался на уроке физкультуры, где мальчик вступил в спор с одноклассником. После вмешательства учителя физкультуры ребенка отвели к классному руководителю Кристине Заболотной, которая пыталась урегулировать ситуацию. В состоянии эмоционального возбуждения школьник случайно ударил педагога рукой по спине. Никаких травм учительница не получила, и вызов скорой помощи не потребовался. Педагог, находящаяся на последнем сроке беременности, 9 октября оформила больничный лист — это связано с ухудшением самочувствия, наблюдавшимся у нее еще до инцидента», — пояснили URA.RU в учебном заведении.

В социальных сетях учащиеся школы утверждали о систематическом агрессивном поведении ученика, включавшем драки и хамство директору образовательного учреждения. Официальный же комментарий описывает случившееся как единичный эмоциональный срыв ребенка.

Ранее в Екатеринбурге уже происходили инциденты, связанные с конфликтами между учениками и педагогами: в школе №122 после травмы школьника на уроке физкультуры учитель написал заявление об увольнении, что вызвало протест учеников и родителей. Тогда администрация города заявила, что занятия проходят в штатном режиме, а заявление преподаватель впоследствии отозвал.

