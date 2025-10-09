Что делать, если в ХМАО пропадет мобильный интернет: инструкция

Жителям ХМАО советуют брать с собой наличные и скачивать офлайн-карты
При отсутствии мобильного интернета можно пользоваться офлайн-картами
При отсутствии мобильного интернета можно пользоваться офлайн-картами

Жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Оператор МТС предупредил абонентов, что временные ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности». При этом голосовая связь и SMS работают без перебоев, а часть цифровых сервисов сохраняет доступ благодаря так называемому «белому списку». URA.RU рассказывает, что делать, если интернет внезапно исчезнет.

Как ориентироваться и передвигаться

Перед возможным отключением мобильного интернета стоит заранее загрузить офлайн-карты «Яндекс» или «2ГИС» и сохранить маршруты в PDF. Возьмите с собой наличные — без онлайн-оплаты терминалы и банковские приложения могут не работать. Также полезно заранее сохранить электронные билеты и подтверждения бронирований.

Как поддерживать связь

Без интернета можно общаться по СМС или через обычные звонки. Попробуйте переключить телефон в режим 2G/3G — иногда эти сети продолжают работать. Для переписки можно искать точки с бесплатным Wi-Fi — они есть в торговых центрах, кафе, вокзалах и аэропортах. Чтобы не расходовать батарею, отключите автообновления и резервное копирование.

Как вызвать такси без интернета

Машину можно заказать по телефону: +7 (3466) 23-23-23. После оформления вы получите СМС с данными автомобиля и временем подачи.

Что работает в «белом списке»

Даже при ограничении связи остаются доступны:

  • Госуслуги
  • Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники
  • Mail.ru и платформа «Дзен»
  • Сервисы «Яндекса» (например, Навигатор, Такси и др.)
  • Маркетплейсы Ozon, Wildberries
  • Авито
  • Видеоплатформа Rutube
  • Сайт платежной системы «Мир»
  • Сайты Правительства РФ и Администрации Президента
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
  • Личные кабинеты операторов связи (МТС, Билайн, Т2 и др.)
  • Некоторые банковские сервисы в расширенной версии списка
  • Онлайн-карты также часто упоминаются как работающие при ограничениях

