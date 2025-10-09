Что делать, если в ХМАО пропадет мобильный интернет: инструкция

Жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Оператор МТС предупредил абонентов, что временные ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности». При этом голосовая связь и SMS работают без перебоев, а часть цифровых сервисов сохраняет доступ благодаря так называемому «белому списку». URA.RU рассказывает, что делать, если интернет внезапно исчезнет.
Как ориентироваться и передвигаться
Перед возможным отключением мобильного интернета стоит заранее загрузить офлайн-карты «Яндекс» или «2ГИС» и сохранить маршруты в PDF. Возьмите с собой наличные — без онлайн-оплаты терминалы и банковские приложения могут не работать. Также полезно заранее сохранить электронные билеты и подтверждения бронирований.
Как поддерживать связь
Без интернета можно общаться по СМС или через обычные звонки. Попробуйте переключить телефон в режим 2G/3G — иногда эти сети продолжают работать. Для переписки можно искать точки с бесплатным Wi-Fi — они есть в торговых центрах, кафе, вокзалах и аэропортах. Чтобы не расходовать батарею, отключите автообновления и резервное копирование.
Как вызвать такси без интернета
Машину можно заказать по телефону: +7 (3466) 23-23-23. После оформления вы получите СМС с данными автомобиля и временем подачи.
Что работает в «белом списке»
Даже при ограничении связи остаются доступны:
- Госуслуги
- Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники
- Mail.ru и платформа «Дзен»
- Сервисы «Яндекса» (например, Навигатор, Такси и др.)
- Маркетплейсы Ozon, Wildberries
- Авито
- Видеоплатформа Rutube
- Сайт платежной системы «Мир»
- Сайты Правительства РФ и Администрации Президента
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
- Личные кабинеты операторов связи (МТС, Билайн, Т2 и др.)
- Некоторые банковские сервисы в расширенной версии списка
- Онлайн-карты также часто упоминаются как работающие при ограничениях
