Бензин в Пермском крае снова прибавил в цене

В Пермском крае за период с 30 сентября по 6 октября 2025 года средняя цена литра автомобильного топлива увеличилась до 63,46 рубля. Рост составил 57 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.
«АИ-92 теперь стоит 60,66 рубля, прибавив 64 копейки. АИ-95 подорожал на 51 копейку — до 65,36 рубля. АИ-98 прибавил 17 копеек и теперь стоит 86,71 рубля. Дизельное топливо также подорожало на 22 копейки, достигнув цены 73,03 рубля за литр»,— указано на сайте службы статистики.
В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 79 субъектах РФ. Наибольшее удорожание произошло в Чеченской Республике (+6,3%).
