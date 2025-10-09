Бензин в Пермском крае снова прибавил в цене

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 57 копеек
© Служба новостей «URA.RU»
Заправляться стало еще дороже
Заправляться стало еще дороже Фото:

В Пермском крае за период с 30 сентября по 6 октября 2025 года средняя цена литра автомобильного топлива увеличилась до 63,46 рубля. Рост составил 57 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.

«АИ-92 теперь стоит 60,66 рубля, прибавив 64 копейки. АИ-95 подорожал на 51 копейку — до 65,36 рубля. АИ-98 прибавил 17 копеек и теперь стоит 86,71 рубля. Дизельное топливо также подорожало на 22 копейки, достигнув цены 73,03 рубля за литр»,— указано на сайте службы статистики.

В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 79 субъектах РФ. Наибольшее удорожание произошло в Чеченской Республике (+6,3%).

© Служба новостей «URA.RU»
