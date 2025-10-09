Росимущество объяснило свои действия вокруг челябинской компании «ЮГК»

Росимущество: мы пытаемся разрешить ситуацию вокруг «ЮГК»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росимущество объяснило ситуацию вокруг акций «ЮГК»
Росимущество объяснило ситуацию вокруг акций «ЮГК» Фото:
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Росимущество сообщило о совместной работе с Банком России, Министерством финансов, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО «ЮГК» для урегулирования текущей ситуации вокруг челябинской компании. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 9 октября на сайте Росимущества. Ведомство подчеркивает, что его действия направлены на защиту государственных интересов.

«В ряде федеральных и региональных средств массовой информации была растиражирована новость о направлении Росимуществу предписания Банка России в связи с несделанной офертой акционерам ПАО „Южуралзолото группа компаний“. Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО „ЮГК“ для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов», — отмечается в сообщении ведомства.

Согласно заявлению, ведомство не начало процедуру направления оферты миноритариям «ЮГК» из-за отсутствия соответствующего юридического механизма в действующем российском законодательстве. Ранее пресс-служба Банка России проинформировала, что регулятор направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока, в течение которого должна была быть размещена оферта на выкуп акций миноритариев «ЮГК». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росимущество сообщило о совместной работе с Банком России, Министерством финансов, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО «ЮГК» для урегулирования текущей ситуации вокруг челябинской компании. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 9 октября на сайте Росимущества. Ведомство подчеркивает, что его действия направлены на защиту государственных интересов. «В ряде федеральных и региональных средств массовой информации была растиражирована новость о направлении Росимуществу предписания Банка России в связи с несделанной офертой акционерам ПАО „Южуралзолото группа компаний“. Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО „ЮГК“ для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно заявлению, ведомство не начало процедуру направления оферты миноритариям «ЮГК» из-за отсутствия соответствующего юридического механизма в действующем российском законодательстве. Ранее пресс-служба Банка России проинформировала, что регулятор направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока, в течение которого должна была быть размещена оферта на выкуп акций миноритариев «ЮГК». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...