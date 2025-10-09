Росимущество объяснило свои действия вокруг челябинской компании «ЮГК»

Росимущество сообщило о совместной работе с Банком России, Министерством финансов, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО «ЮГК» для урегулирования текущей ситуации вокруг челябинской компании. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 9 октября на сайте Росимущества. Ведомство подчеркивает, что его действия направлены на защиту государственных интересов.
«В ряде федеральных и региональных средств массовой информации была растиражирована новость о направлении Росимуществу предписания Банка России в связи с несделанной офертой акционерам ПАО „Южуралзолото группа компаний“. Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО „ЮГК“ для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов», — отмечается в сообщении ведомства.
Согласно заявлению, ведомство не начало процедуру направления оферты миноритариям «ЮГК» из-за отсутствия соответствующего юридического механизма в действующем российском законодательстве. Ранее пресс-служба Банка России проинформировала, что регулятор направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока, в течение которого должна была быть размещена оферта на выкуп акций миноритариев «ЮГК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!