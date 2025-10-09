Фильм о подрыве «Северных потоков» произвел фурор в США

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание») вызвал большой интерес у зрителей благодаря акценту на расследование подрыва «Северного потока». В фильме обсуждается критика, с которой столкнулся Сеймур Херш после расследования по газопроводу из-за опоры на единственный источник информации.
«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — передает корреспондент РИА Новости слова Сеймура Херша.
Как отмечают авторы картины, они стремились показать не только профессиональный путь Херша, но и этические дилеммы, с которыми сталкивается журналист-расследователь в условиях ограниченного доступа к информации. Главы фильма посвящены моментам, когда точка зрения одного свидетеля оказывалась решающей для раскрытия фактов.
Мощные взрывы, повредившие нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в водах Дании и Швеции. Взрывы на дне Балтийского моря вывели из строя ключевую артерию поставок российского газа в Европу.
