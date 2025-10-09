09 октября 2025

Фильм о подрыве «Северных потоков» произвел фурор в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документальный фильм о «Северных потоках» собрал овации на спецпоказе в Нью-Йорке
Документальный фильм о «Северных потоках» собрал овации на спецпоказе в Нью-Йорке Фото:

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание») вызвал большой интерес у зрителей благодаря акценту на расследование подрыва «Северного потока». В фильме обсуждается критика, с которой столкнулся Сеймур Херш после расследования по газопроводу из-за опоры на единственный источник информации.

«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — передает корреспондент РИА Новости слова Сеймура Херша.

Как отмечают авторы картины, они стремились показать не только профессиональный путь Херша, но и этические дилеммы, с которыми сталкивается журналист-расследователь в условиях ограниченного доступа к информации. Главы фильма посвящены моментам, когда точка зрения одного свидетеля оказывалась решающей для раскрытия фактов. 

Мощные взрывы, повредившие нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в водах Дании и Швеции. Взрывы на дне Балтийского моря вывели из строя ключевую артерию поставок российского газа в Европу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Документальный фильм Cover-Up («Утаивание») вызвал большой интерес у зрителей благодаря акценту на расследование подрыва «Северного потока». В фильме обсуждается критика, с которой столкнулся Сеймур Херш после расследования по газопроводу из-за опоры на единственный источник информации. «Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — передает корреспондент РИА Новости слова Сеймура Херша. Как отмечают авторы картины, они стремились показать не только профессиональный путь Херша, но и этические дилеммы, с которыми сталкивается журналист-расследователь в условиях ограниченного доступа к информации. Главы фильма посвящены моментам, когда точка зрения одного свидетеля оказывалась решающей для раскрытия фактов.  Мощные взрывы, повредившие нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в водах Дании и Швеции. Взрывы на дне Балтийского моря вывели из строя ключевую артерию поставок российского газа в Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...