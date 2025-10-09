09 октября 2025

Жительница ХМАО 20 лет ждет жилье и ютится с сыном участником СВО в «аварийке»

В ХМАО участник СВО и его мать несколько лет живут в аварийном доме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом признан аварийным еще в 2021 году
Дом признан аварийным еще в 2021 году Фото:

Жительница поселка Белый Яр (ХМАО) с 2005 года стоит в очереди на получение жилья. В настоящее время она проживает в аварийном доме, а вместе с ней в квартире прописан и сын — участник СВО. Несмотря на это до сих пор переселиться югорчанке не удалось и она попросила помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Женщина и ее родственники проживают в многоквартирном доме 1971 года поселке Белый Яр Сургутского района, который в 2021 году ввиду высокой степени физического износа конструкций признан аварийным. Кроме того, с 2005 года заявительница состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на то, что ее сын, зарегистрированный в строении, участвует в СВО и имеет право на предоставление благоустроенного жилья во внеочередном порядке, до настоящего времени права граждан не реализованы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что аварийный дом расположен на улице Лесной и должен быть расселен до 2029 года. Обращения югорчанки в компетентные органы результатов не принесли. В региональном Управлении СК РФ по данному факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад по всей ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница поселка Белый Яр (ХМАО) с 2005 года стоит в очереди на получение жилья. В настоящее время она проживает в аварийном доме, а вместе с ней в квартире прописан и сын — участник СВО. Несмотря на это до сих пор переселиться югорчанке не удалось и она попросила помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Женщина и ее родственники проживают в многоквартирном доме 1971 года поселке Белый Яр Сургутского района, который в 2021 году ввиду высокой степени физического износа конструкций признан аварийным. Кроме того, с 2005 года заявительница состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на то, что ее сын, зарегистрированный в строении, участвует в СВО и имеет право на предоставление благоустроенного жилья во внеочередном порядке, до настоящего времени права граждан не реализованы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что аварийный дом расположен на улице Лесной и должен быть расселен до 2029 года. Обращения югорчанки в компетентные органы результатов не принесли. В региональном Управлении СК РФ по данному факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад по всей ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...