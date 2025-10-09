Жительница ХМАО 20 лет ждет жилье и ютится с сыном участником СВО в «аварийке»

Жительница поселка Белый Яр (ХМАО) с 2005 года стоит в очереди на получение жилья. В настоящее время она проживает в аварийном доме, а вместе с ней в квартире прописан и сын — участник СВО. Несмотря на это до сих пор переселиться югорчанке не удалось и она попросила помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
«Женщина и ее родственники проживают в многоквартирном доме 1971 года поселке Белый Яр Сургутского района, который в 2021 году ввиду высокой степени физического износа конструкций признан аварийным. Кроме того, с 2005 года заявительница состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на то, что ее сын, зарегистрированный в строении, участвует в СВО и имеет право на предоставление благоустроенного жилья во внеочередном порядке, до настоящего времени права граждан не реализованы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что аварийный дом расположен на улице Лесной и должен быть расселен до 2029 года. Обращения югорчанки в компетентные органы результатов не принесли. В региональном Управлении СК РФ по данному факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад по всей ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!