09 октября 2025

Свердловскую область ждут резкое похолодание и первый снег

В Свердловской области ожидается похолодание с ночными заморозками и первым снегом. Об этом сообщили метеорологи. 

«В пятницу, 10 октября, в регионе ожидается облачность с прояснениями и местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром возможен туман. Температура составит ночью от -1 до +4 градусов, днем — от +4 до +9. В Екатеринбурге без существенных осадков, до +12 градусов», — говорится в telegram-канале Уральского гидрометцентра.

В субботу, 11 октября, похолодает до -2…+3 градусов ночью и +2…+7 днем. В уральской столице днем будет не более +3 градусов, ночью ожидается до +2 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, ветер усилится до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 12 октября, сохранится холодная погода с ночными заморозками до -6 градусов и дневной температурой не выше +6. В Екатеринбурге ночью -2 градуса, днем — до +3 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 14 метров в секунду. 

К 12-14 октября сохранится холодная погода с ночными заморозками до -7 градусов и дневной температурой не выше +6 градусов. Местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть восточный с порывами до 14 метров в секунду. 

В понедельник и вторник, 13-14 октября, сохранятся ночные заморозки до -7 градусов и слабый снег. Дневная температура не поднимется выше +5 градусов. 

В конце сентября в Свердловской области уже фиксировались ночные заморозки до -10 градусов и осадки в виде дождя и снега, однако тогда похолодание сменилось кратковременным потеплением. Новый прогноз указывает на возвращение холодной погоды и ночных заморозков, что подтверждает сезонный характер температурных колебаний в регионе.

