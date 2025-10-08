Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ, есть погибшие: что известно о ночной атаке

ВСУ нанесли ракетные удары по Белгородской области. Сигналы о ракетной опасности объявлялись несколько раз на протяжении ночи. Утром обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. По предварительным данным, трое человек погибли, один получил ранения. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Ночной обстрел Грайворонского округа
Первое сообщение о последствиях атаки появилось ночью. Село Мощеное Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали трое — двое взрослых и ребенок. Об этом написал Гладков в своем telegram-канале.
Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, мужчина — осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму. После оказания первой помощи пострадавших доставили в больницы Белгорода: ребенка — в детскую областную клиническую, взрослых — в городскую больницу № 2.
От удара частично обрушился дом. На месте работают оперативные службы, уточняются другие последствия.
Утренний обстрел Шебекинского округа
Утром ракетному обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. По предварительным данным, трое человек погибли, один получил ранения. Разрушена часть здания социального объекта. Спасатели, сотрудники МЧС и бойцы самообороны разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди. «Как только буду на месте — буду оперативно информировать», — заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
