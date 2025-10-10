ВСУ вырыли почти километровый туннель по всей лесополосе под Константиновкой

Российские военные обнаружили подземный тоннель длиной около 700 метров, прорытый ВСУ через лесополосу на константиновском направлении в ДНР. Об этом рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" достаточно долго. Плюс они по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сообщил командир для РИА Новости.
По словам военного, такой тоннель позволял боевикам скрытно перемещаться и создавать укрепленную огневую точку для противодействия наступлению. Обнаруженные в тоннеле военнослужащие ВСУ были уничтожены. Командир расчета БПЛА отметил, что подобные объекты сложно выявить с воздуха. Тоннель имел один вход и один выход, что обеспечивало скрытность передвижения.
Ранее на константиновском направлении сообщалось о случаях, когда украинские военнослужащие пытались укрываться в инженерных сооружениях, таких как бетонные трубы под дорогами, чтобы защититься от ударов российской армии. В результате боевых действий в этом районе украинские подразделения несли серьезные потери, были вынуждены отступать, а также фиксировались случаи сдачи в плен и обнаружения брошенных тел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.