09 октября 2025

Геймер-миллионер из Златоуста Miposhka взял перерыв в карьере

Ярослав «Miposhka» Найденов решил немного отдохнуть
Ярослав «Miposhka» Найденов решил немного отдохнуть

Уроженец Златоуста Ярослав «Miposhka» Найденов, возглавляющий команду «Team Spirit» в дисциплине Dota2, взял перерыв в карьере. Об этом сообщается на официальном канале киберспортивной организации. За несколько лет команда выиграла несколько крупных турниров.

«Ярослав „Miposhka“ Найденов принял решение взять перерыв в профессиональной карьере и переведен в запас», — указано в сообщении команды. На время его отсутствия саппортом в команде будет Никита «Panto» Балаганин.

Вместе с командой Найденов выиграл два главных киберспортивных турнира The International — в 2021 и 2023 годах. За карьеру Ярослав заработал больше 6 миллионов долларов.

