В Челябинске пять автобусов изменят маршруты из-за крестного хода

В Челябинске 12 октября изменятся маршруты движения автобусов № 2, 9, 11, 24 и 142. Это связано с перекрытием улиц на время проведения крестного хода, сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«Проведение крестного хода от мемориала „Золотая гора“ до собора Рождества Христова — с 7 до 10 часов будет перекрыто движение по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекту Героя России Евгения Родионова. Автобусы направим в объезд закрытого участка», — уточнили в в telegram-канале.
Автобусы № 2 и 11 будут следовать по маршруту: улица Братьев Кашириных — Салавата Юлаева — Новоградский проспект — Петра Столыпина. Маршрут № 9 изменит движение по улице Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина. Автобус № 24 поедет по маршруту: Чичерина — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Академика Королёва. Маршрут № 142 будет двигаться по улицам Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Северная — Татищева.
Ранее URA.RU сообщало о проведении 12 октября в Челябинске общегородского крестного хода в память о священнослужителях и верующих, пострадавших в годы репрессий. Участники смогут собраться с 7:30 у мемориала «Золотая гора», куда будут организованы бесплатные автобусные рейсы от ледовой арены «Трактор». В 8:30 на территории мемориала начнется богослужение, после которого челябинцы отправятся крестным ходом к кафедральному собору Рождества Христова. Подробности о маршруте шествия и организации движения — в материале URA.RU.
