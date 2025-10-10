Экстренные отключения электричества ввели в Киевской области

В Киевской области введены аварийные отключения электроэнергии. Информацию приводит РБК-Украина.
«В Киеве есть отключение света из-за локальной аварии в сети, в Киевской области — введены экстренные графики», — цитирует РИА Новости сообщение газеты. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о напряженной ситуации с электроснабжением в столице после взрывов.
Также изменено движение поездов в киевском метро. На некоторых участках составы будут опаздывать, на некоторых движение отменено.
Ночью в 14 регионах Украины вводилась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.