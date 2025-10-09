09 октября 2025

Свердловчанин пытался сжечь четырех друзей в гараже

ЧП произошло в Нижней Туре (архивное фото)
Житель Нижней Туры (Свердловская область) попытался сжечь четырех человек в одном гараже. Он облил бокс бензином и скрылся, однако пострадавших спасли. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«По версии следствия, мужчина облил горючей жидкостью ворота и, убедившись, что огонь разгорелся, скрылся. Довести задуманное до конца обвиняемому не удалось из-за слаженной работы сотрудников МЧС и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшим», — сообщили в инстанции.

Силовики задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил его под стражу до 4 декабря.

