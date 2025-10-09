Компанию, отравившую школьников в Екатеринбурге, наказали — она потеряла крупную сумму

В Екатеринбурге ООО «ГлобусРесурс» — компанию, отравившую детей в школе №178 (Уралмаш) — засыпали исками от прокуратуры с требованием выплатить компенсацию пострадавшим. На 18 учеников удалось отсудить 500 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«По результатам рассмотрения суд удовлетворил 18 исковых заявлений надзорного ведомства, взыскав в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних более 500 тысяч рублей», — пояснили там. Всего было подано 19 исков, однако компании удалось заключить мирное соглашение с представителями одного ребенка.
О вспышке норовируса в школе №178 стало известно 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже случаи отравления подтвердили у 29 человек.
После массовых отравлений суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. Позже выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобуРресус» поставлял небезопасное мясо. На заведующую производством предприятия завели уголовное дело. Подробности — в сюжете URA.RU.
