Челябинский вандал заплатит штраф за каждую рекламу наркошопа

В Челябинске вандал, который нанес на стены рекламные надписи наркошопа, выплатит штраф в размере 70 тысяч рублей за каждый отпечаток трафарета на стенах, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Кроме того, он должен возместить ущерб коммунальщикам, которые стирали эти оттиски.
«Незаконные надписи преступного характера, которые нанес челябинец на фасады зданий, обойдутся ему в 70 тысяч рублей. Решение о вынесении 14 штрафов по пять тысяч рублей приняла городская административная комиссия», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Вандала задержали благодаря записям камер наблюдения, им оказался молодой тренер по единоборствам. В ходе следствия он признался в нанесении трафаретных надписей на фасады более чем 30 зданий, желая быстро заработать деньги. Кроме штрафа, его ожидают судебные разбирательства с управляющей компанией, которая намерена взыскать с него компенсацию за причиненный ущерб.
Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее дал поручение оперативно удалять подобные надписи с объектов городской инфраструктуры. Кроме того, авторы изображений будут разыскиваться правоохранительными органами.
