Мэр Челябинска Лошкин потребовал за сутки удалять объявления о наркотиках

Алексей Лошкин потребовал закрашивать рекламу наркотиков в течение суток Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил оперативно устранять граффити-надписи на стенах, рекламирующие наркотики. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации города.

«Я имею в виду, обратите на это внимание. Выглядят внешне надписи, как граффити, а фактически, если вчитываться, понимаешь, о чем речь», — отметил Лошкин.

Глава города подчеркнул, что мероприятия по удалению подобных надписей должны проводиться в течение суток с момента обнаружения. Он признал, что такие надписи появляются часто, однако необходим жесткий контроль со стороны ответственных структур.

«Понятно, что они (надписи) появляются, как грибы после дождя. Для этого управляющие компании и привлекайте сюда, когда работаете. Спрашивайте с ответственных за содержание многоквартирных домов. Эту работу необходимо вести. Это безопасность нашего будущего поколения», — подчеркнул мэр.