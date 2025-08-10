10 августа 2025

Мэр Челябинска Лошкин потребовал за сутки удалять объявления о наркотиках

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Субботник с участием Алексея Лошкина. Челябинск
Алексей Лошкин потребовал закрашивать рекламу наркотиков в течение суток Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил оперативно устранять граффити-надписи на стенах, рекламирующие наркотики. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации города.

«Я имею в виду, обратите на это внимание. Выглядят внешне надписи, как граффити, а фактически, если вчитываться, понимаешь, о чем речь», — отметил Лошкин.

Глава города подчеркнул, что мероприятия по удалению подобных надписей должны проводиться в течение суток с момента обнаружения. Он признал, что такие надписи появляются часто, однако необходим жесткий контроль со стороны ответственных структур.

«Понятно, что они (надписи) появляются, как грибы после дождя. Для этого управляющие компании и привлекайте сюда, когда работаете. Спрашивайте с ответственных за содержание многоквартирных домов. Эту работу необходимо вести. Это безопасность нашего будущего поколения», — подчеркнул мэр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил оперативно устранять граффити-надписи на стенах, рекламирующие наркотики. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации города. «Я имею в виду, обратите на это внимание. Выглядят внешне надписи, как граффити, а фактически, если вчитываться, понимаешь, о чем речь», — отметил Лошкин. Глава города подчеркнул, что мероприятия по удалению подобных надписей должны проводиться в течение суток с момента обнаружения. Он признал, что такие надписи появляются часто, однако необходим жесткий контроль со стороны ответственных структур. «Понятно, что они (надписи) появляются, как грибы после дождя. Для этого управляющие компании и привлекайте сюда, когда работаете. Спрашивайте с ответственных за содержание многоквартирных домов. Эту работу необходимо вести. Это безопасность нашего будущего поколения», — подчеркнул мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...