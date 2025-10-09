Водитель Lada Priora, погибший в жестком ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге, перед ЧП не давал спокойно ехать другому участнику аварии на Peugeot. Со слов второго автомобилиста, тот поджимал его сзади.
«На хвосте висел», — объяснил выживший водитель очевидцу аварии. По одной из версий, мужчина на Lada при движении прижимался к Peugeot, водитель которого не мог ему уступить из-за плотного потока. После того как лихачу уступили, он вылетел вперед, зацепил бордюр, ударил иномарку, и обе машины выехали с трассы.
Авария случилась поздним вечером 9 октября. Водитель отечественной легковушки влетел в столб на разделительной полосе. Он скончался до приезда скорой, второй водитель не пострадал.
