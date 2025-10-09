В Екатеринбурге вечером 9 октября на Объездной дороге случилось жесткое ДТП с Lada Priora и Peugeot 107, в результате которого погиб водитель отечественной легковушки. За секунды до аварии он висел на хвосте иномарки и зажимал ее, рассказал URA.RU очевидец.
«Водитель „Приоры“ влетел в столб и скончался на месте. Второй автомобилист не пострадал, всего два участника ДТП», — сказал собеседник.
По словам водителя Peugeot, мужчина на Lada в движении поджимал его сзади, но сам не мог ему уступить из-за плотного потока. «На хвосте висел», — объяснил он. В какой-то момент иномарка начала отъезжать вправо, а «Приора» полезла вперед, зацепила бордюр и ударила другую машину. После столкновения оба потеряли управление и выехали на разделительную полосу, где стоит столб.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. «Выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в ведомстве.
