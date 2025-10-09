Скандальный пермский экс-министр-клептоман оказался злостным должником за ЖКХ

Бывший министр энергетики и ЖКХ Александр Фенев, а ныне главный хозяйственник классического университета в очередной раз угодил в скандал. Он попался на краже продуктов из супермаркета в Перми. Выяснилось, что ранее он долгое время не платил за услуги ЖКХ и долги взыскивали через суд. URA.RU собрало воедино все, что известно о Феневе в один материал.
Образование
Александр Фенев родился в Севастополе 11 сентября 1964 года. Он окончил инженерно-строительный институт в Пензе. В 90-е Фенев переехал в Пермь.
Карьера
Вся трудовая деятельность Фенева тесно связана с ЖКХ. В 1998 году он по поручению городских властей организовал и возглавил предприятие «Гортеплоэнерго». Организация занималась эксплуатацией объединенных котельных и тепловых сетей. Впоследствии он перешел на работу в мэрию, где стал курировать ЖКХ.
Позже он ушел из мэрии и стал директором по развитию ООО «Уралэнергомонтаж». В 2012 году Фенева назначили министром энергетики и ЖКХ Пермского края. В конце 2013 года министерство было реорганизовано, и он покинул эту должность, продолжив работать в коммерческих структурах.
В 2024 году Фенев перешел на работу у правленческую команду Пермского национального исследовательского университета, а спустя год стал главным хозяйственником вуза.
Долги
Еще в 2013 году у Фенева были долги перед судебными приставами. У него был штраф за административное правонарушение, которое он совершил в декабре 2012 года. В мае 2013 года штраф, наложенный судом. Тогда же с него взыскивали 44 тысячи за неуплату транспортного налога за имевшийся джип.
Спустя 10 лет выяснилось, что Фенев не вносит платежи по квартплате. Тогда долг экс-министра перед ТСЖ составлял 418,6 тысяч рублей. Товарищество собственников жилья направило иск в Свердловский райсуд в конце 2022 года. В феврале 2023 года, когда было рассмотрение спора, председатель ТСЖ отметила, что Фенев внес в кассу 160 тысяч рублей. После пересчета долг бывшего министра составил 258,6 тысяч рублей. В июле 2023 года судья Надежда Мангасарова огласила свое решение, по которому с Фенева следует взыскать долги за ЖКХ, а также госпошлину и услуги адвоката, который представлял ТСЖ.
Кража
В начале октября Фенев снова угодил в скандал. По данным СМИ, он уличен в краже товаров из супермаркета. Сообщается, что он складывал в пакет товары с полок магазина, затем шел за заказом, оформленным заранее. Далее он оплачивал только свой заказ и покидал магазин.
Сотрудники магазина не единожды замечали Фенева за подобным воровством и в итоге вызвали Росгвардию. Приехавшие на место правоохранители отвезли экс-министра в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Если уголовное дело будет возбуждено, то Феневу грозит штраф или же лишение свободы сроком до двух лет.
