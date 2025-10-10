Путин обозначил главную победу стран СНГ

СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения
Путин назвал главное достижение стран СНГ за 30 лет
Путин назвал главное достижение стран СНГ за 30 лет
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

За три десятилетия существования Содружество Независимых Государств стало авторитетным интеграционным объединением. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи глав государств СНГ в Душанбе.

«За более чем три десятилетия Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения. Самое главное — нам удалось сохранить площадку не только для общения, но и создать общие гуманитарные пространства, общие рынки», — подчеркнул российский лидер в эфире Россия 24.

Президент отметил, что странам-участницам удалось не только сохранить, но и значительно развить сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах. По его словам, СНГ продолжает укреплять свои позиции как важная региональная структура.

Ранее, 29 сентября, в Минске прошло заседание совета глав правительств СНГ, где обсуждались вопросы экономического развития и координации с Евразийским экономическим союзом. На встрече отмечалось, что несмотря на внешнее давление и попытки Запада повлиять на отношения между странами Содружества, участники продолжают укреплять сотрудничество, развивать совместные проекты и создавать условия для расширения внешнеэкономических связей.

