СНГ ждет трансформация

Содружество Независимых Государств (СНГ) ждет новая трансформация. Политическое объединение, пришедшее на смену развалившемуся СССР, переживает не лучшие времена — Запад не оставляет попыток рассорить участников Содружества и между собой, и, в первую очередь, с Россией, говорят аналитики. Поэтому Москве важно найти способ сохранить партнерские отношения между соседями, как это удалось сделать внутри ЕАЭС. Неслучайно 29 сентября в Минске собрались главы правительств стран и Евразийского союза, и СНГ.
Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск началась с заседания совета глав правительств СНГ. Лидеры стран Содружества собрались в Национальной библиотеке — одном из символов Беларуси. «Мы подходим к завершающей стадии выполнения первого этапа Стратегии экономического развития Содружества, который рассчитан до конца текущего года. По экспертной оценке, реализация плана мероприятий внесла значимый вклад в рост валового внутреннего продукта СНГ. А взаимная торговля за истекшие четыре года увеличилась на 18%», — отметил Мишустин на встрече с коллегами.
По словам премьера, принимаются решения «для укрепления продовольственной и энергетической безопасности, стимулирования деловой активности, развития промышленной кооперации». Также, отметил Мишустин, начало действовать Соглашение о свободной торговле услугами, утверждены технические регламенты для продуктов питания, химии, детских товаров, строительных материалов, упаковки и текстиля. «Важно и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей. Обеспечить и функционирование надежной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных валютах. Выстраивать эффективную систему трансграничных расчетов с зарубежными партнерами.
И здесь нужно наладить диалог между нашими финансовыми регуляторами. Это станет значимым шагом к достижению независимости от международной конъюнктуры», — подчеркнул премьер-министр.
Мишустин предложил и дальше развивать кооперацию между учеными и инженерами стран СНГ — это позволит укрепить технологический суверенитет стран. «[Нужно] запускать новые востребованные проекты. Обмениваться лучшими практиками. Повышать уровень исследований и разработок — для получения прорывных результатов мирового класса в фундаментальных областях. На это направлена Стратегия научно-технологического развития СНГ, которую мы сегодня принимаем. Она позволит нашим государствам запускать новые совместные проекты в сфере инноваций, усилить конкурентоспособность производств», — отметил Мишустин.
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который назвал СНГ «надежным и востребованным эффективным форматом сотрудничества». «Такой подход помогает нам справляться с самыми трудными задачами», — убежден Мишустин.
Сегодняшняя встреча глав правительств стран СНГ совпала с мероприятиями Евразийского экономического союза: как раз в эти дни в Минске проходит выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» и встреча премьеров государств ЕАЭС. Повестки мероприятий двух организаций пересекаются, и очевидно, что эта связь становится все заметнее. Хотя, напомним, СНГ — больше политический союз, а ЕАЭС — экономический, и входит в него половина стран СНГ.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что сближение повесток объяснимо, поскольку внутри СНГ тоже есть достаточно много договоров и соглашений в экономической сфере, в том числе по созданию свободного рынка. «Может быть, они не настолько глубокие и не настолько обязывающие, как договоры в рамках ЕАЭС, но они есть. Поэтому координация намерений стран СНГ и ЕАЭС необходима», — пояснил Жарихин.
По мнению политолога, сегодня не стоит вопрос о возможном вовлечении в орбиту ЕАЭС стран СНГ, которые пока не подключились официально к союзу (наблюдателем из них является только Узбекистан). «На фоне резкого обострения международной ситуации, в том числе в экономической сфере, важнее сохранить то, что есть», — полагает эксперт.
СНГ, по мнению руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, выполнил свою задачу «смягчить последствия развода бывших советских республик». Эксперт скептически смотрит на дальнейшие перспективы развития этого формата, поскольку формально в него входит та же Молдова, которая все больше ориентируется на прозападную повестку. «Но Россия не хочет отказываться от него. Поэтому предпринимаются попытки привнести в этот формат некий новый смысл, какие-то новые функции, возможно, позаимствовать какие-то инструменты взаимодействия у ЕАЭС.
СНГ – очень разношерстное объединение, в котором состоят непримиримые политические противники. Те его члены, у которых хорошие отношения, уже состоят в ЕАЭС, либо на пороге вступления в союз», — считает Родионов.
Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин говорит, что внешнеполитическая обстановка, сложившаяся у границ и внутри постсоветского пространства, «требует от России активности на своем поле». По словам эксперта, те же британцы активно взялись за Молдову (некоторые эксперты считают сфальсифицированными не без помощи Запада в пользу действующих властей результаты парламентских выборов в стране). Кроме того, в поле зрения западных стран Казахстан и Южный Кавказ. «Наши геополитические противники активизировались по всем направлениям.
России ничего не остается, как демонстрировать активность на территории ЕАЭС – пространства зоны общей торговли, разделения труда и прочее. Поэтому нужно оживить СНГ», — полагает политолог.
Как считает профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС при президенте РФ Вадим Евсеев, сближение повесток ЕАЭС и СНГ естественно. Зачастую это позволяет поэтапно, в разных форматах обсуждать сложные вопросы, которые вызывают разногласия, и, в конце концов, приходить к общему, устраивающему всех решению.
«От России здесь многое зависит: нашим соседям нужна экономическая, финансовая, социальная опора. И здесь показательным примером служит Грузия, которая, спустя более 15 лет, начала искать такую опору во взаимодействии с Россией — центробежные силы все равно ведут к России, и теперь мы наблюдаем постепенное сближение, — убежден эксперт. — СНГ остается институтом, который сохраняет историю наших взаимоотношений, когда все мы были одной страной — СССР. Конечно, сейчас все хотят балансировать — иметь отношения не только внутри СНГ, но и с внешними игроками (США и ЕС), чтобы было равновесие. Страны СНГ хотят быть не „младшими братьями“ России, а ее партнерами».
