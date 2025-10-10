Путин дал итоговую оценку саммита с Трампом на Аляске

Путин положительно оценил итоги саммита с Трампом на Аляске
Путин положительно оценил итоги саммита с Трампом на Аляске Фото:
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку итогам состоявшегося саммита с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала.

«Российская Федерация строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске. Россия в целом оценивает положительно итоги», — заявил российский лидер в эфире «России 24».

В ходе своего выступления Путин также сообщил о планах проведения неформальной встречи глав государств СНГ в России до конца текущего года. Президент направил соответствующие приглашения лидерам стран Содружества.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине приостановились из-за неготовности киевской стороны отвечать на поставленные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пауза в диалоге вызвана отсутствием конструктивной позиции со стороны украинского руководства. Российская сторона подтвердила готовность к продолжению переговоров после получения содержательных ответов по обсуждаемым вопросам.

