Путин дал итоговую оценку саммита с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку итогам состоявшегося саммита с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала.
«Российская Федерация строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске. Россия в целом оценивает положительно итоги», — заявил российский лидер в эфире «России 24».
В ходе своего выступления Путин также сообщил о планах проведения неформальной встречи глав государств СНГ в России до конца текущего года. Президент направил соответствующие приглашения лидерам стран Содружества.
Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине приостановились из-за неготовности киевской стороны отвечать на поставленные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, пауза в диалоге вызвана отсутствием конструктивной позиции со стороны украинского руководства. Российская сторона подтвердила готовность к продолжению переговоров после получения содержательных ответов по обсуждаемым вопросам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.