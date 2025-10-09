09 октября 2025

В ХМАО резко подорожали услуги репетиторов

В Югре с начала учебного года заметно выросли расценки на услуги частных педагогов. В среднем час индивидуальных занятий стоит около 1,5 тысячи рублей — на четверть дороже, чем год назад, выяснило URA.RU.

«Цены на репетиторов, как и на любые услуги, растут. Сейчас за индивидуальное занятие вживую платят полторы тысячи, в прошлом году — тысячу-тысячу двести рублей», — рассказала педагог из Сургута Светлана.

Стоимость зависит от предмета. Самые доступные — история, обществознание и информатика: от 800 до 1000 рублей за час. Русский, английский и математика обходятся примерно в 1200 рублей, а физика и химия — до 1700. Дешевле всего занятия онлайн или в мини-группах, а также уроки у студентов.

«Мы занимаемся у одного репетитора по нескольким предметам. За два часа платим 1600 рублей — цена выросла всего на 200 рублей за год», — рассказала мать десятиклассника.

Оплатить занятия можно даже маткапиталом, если педагог или учебный центр зарегистрированы как ИП или ООО и имеют образовательную лицензию. А для некоторых школьников помощь доступна бесплатно — в регионе работает проект «Учитель-волонтер», в рамках которого в этом году открыто 478 мест.

