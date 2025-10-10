Стало известно, для кого сделают исключение в новом законе о локализации авто

Вступление в силу закона о локализации автотранспорта для самозанятых водителей и индивидуальных предпринимателей могут перенести до 2028 года и даже позже. Об этом сообщили в Минтрансе РФ на Международной практической конференции Taxi-2025, стартовавшей в Сочи.
Для самозанятых, которые подрабатывают в такси на своей машине, сейчас рассматриваются варианты отсрочки до 2028, 2030 или даже 2033 года — эти предложения обсуждаются с отраслевыми экспертами, отметил руководитель департамента автотранспорта Минтранса Александр Васильченко. Его слова передает «Парламентская газета». Причиной возможного переноса стало опасение, что ужесточение требований приведет к уходу самозанятых водителей в тень.
Дополнительно в Минтрансе обсуждают перенос сроков введения закона для четырех новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом в Калининградской области новые требования начнут действовать с 2028 года, а в регионах Сибири и Дальнего Востока — с 2030-го.
Закон о локализации обязывает таксопарки и частных водителей с 1 марта 2026 года использовать только автомобили, собранные на территории России и преимущественно из отечественных комплектующих. Минпромторг предварительно определил в список 22 модели машин шести марок, которые соответствуют критериям локализации.
