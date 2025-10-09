09 октября 2025

В Пермском крае похоронят погибшего на СВО экс-главу Култаево

Пермском округе 14 октября похоронят бывшего главу Култаево Андрея Щекалева
Панихида запланирована на 11:00
Панихида запланирована на 11:00

В зоне проведения специальной военной операции при исполнении боевого задания погиб Андрей Щекалев, житель села Култаево Пермского муниципального округа. Ранее он занимал должность главы Култаевского поселения. Сведения об этом размещены в группе «Послушано Култаево». URA.RU подтвердило данную информацию в Култаевском культурно-досуговом центре, где и состоится панихида по погибшему. 

«Церемония прощания с Андреем Щекалевым пройдет 14 октября, во вторник, в Култаевском культурно-досуговом центре. Начало мероприятия запланировано на 11:00», — рассказали агентству в учреждении.

Андрей Щекалев в 2012 году был привлечен к уголовной ответственности за совершение многочисленных случаев мошенничества и получения взяток и оставил свой пост главы. Экс-глава поселения был сначала заключен в СИЗО по решению суда, однако позже освобожден под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В декабре того же года его заочно приговорили к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он находился в розыске более семи лет, пока не был задержан в Феодосии.

В 2022 году Андрей Щекалев был этапирован в исправительную колонию, но в июне 2024 года кассационный суд отменил первоначальный приговор. При повторном рассмотрении дела срок наказания был сокращен до 7,5 лет, которые он отбывал в колонии в Соликамске. URA.RU в августе 2024 года писало о том, что бывший глава решил принять участие в специальной военной операции.

