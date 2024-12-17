Осужденный за десятки преступлений пермский экс-чиновник уехал на СВО

Отбывающий наказание бывший глава Култаевского поселения (Пермский край) Андрей Щекалев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. В 2012 году его привлекли к ответственности за многочисленные случаи мошенничества и получение взяток. После семи лет розыска экс-чиновник отбывал наказание в колонии строго режима в Соликамске.
«По версии следствия, Андрей Щекалев создал преступную группу, которая занималась незаконным приобретением прав на земельные участки в Пермском районе. В нее вошел его заместитель и несколько местных жителей. В августе 2012 года Щекалев был задержан и отправлен в СИЗО, но вскоре вышел под залог. Весной 2015 года он скрылся от суда, был объявлен в розыск и в декабре заочно приговорен к 11,5 годам колонии. Осужденный скрывался более семи лет, пока в юине 2022 года в его не задержали в Феодосии. Щекалева отправили в колонию, но в июне прошлого года добился отмены приговора, и срок сократили до 7,5 лет. Затем экс-глава решил поступить на военную службу», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье»
Уточняется, что Щекалеву в окончательной редакции обвинения было инкриминировано 69 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, несколько случаев покушения на это преступление и пять фактов взяточничества. Также с подельниками он был обвинен в хищении с помощью поддельных документов недвижимого имущества ООО «Стин». В завершение Щекалеву вменили семь фактов взяточничества за предоставление земельных участков.
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