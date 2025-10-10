Кадыров разыгрывает iPhone 17 среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах

Кадыров разыгрывает последние смартфоны
Кадыров разыгрывает последние смартфоны

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше 10 смартфонов iPhone 17 среди жителей региона и всех желающих, проголосовавших за комплекс «Грозный-Сити» в рамках Всероссийского голосования за символы новых 500-рублевых банкнот. Об этом Кадыров сообщил в своих соцсетях.

"Чем ближе к завершению Всероссийское голосование за символы на новой 500-рублевой банкноте, тем жарче становится финальная борьба <...>. В связи с этим я объявляю масштабный конкурс <...>! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17", — написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Кадыров объяснил, что конкурс организован для поддержки «Грозный-Сити» в финальной стадии голосования. По словам губернатора региона, столица Чечни уверенно держится на лидирующих позициях. Кадыров надеется, что Грозный одержит победу в этом голосовании.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном был официально открыт новый район, названный в честь президента России Владимира Путина. Р рамках реализации этого проекта введено в эксплуатацию более 330 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Торжественное открытие района было приурочено к дню рождения Владимира Путина, который прошло 7 октября.

