Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с экспозицией региона на выставке «Регион 2030. Платформа будущего» в Национальном центре «Россия» в Москве. Стенд «Челябинская область. Территория особого сплава» представляет ключевые проекты развития области в интерактивном формате, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Мы один из первых регионов, который в Национальном центре „Россия“ сегодня представляет свой стенд, где у нас показаны различные сферы, по которым можно больше узнать о Челябинской области: и наука, и образование, и, конечно, наша природа, история, в том числе героическая история области. Здесь на стенде в интерактивном формате можно больше узнать о нашем регионе. При этом представлен проект метротрама. Это наше будущее. Уверен, что наш стенд будет пользоваться популярностью», — отметил Текслер.
Челябинская область вошла в число семи регионов-участников первого блока выставочного проекта. Неделя с 7 по 12 октября посвящена региону, а 10 октября стал ее ключевым днем. Главе региона представили экспозицию стенда, в презентации которой также участвовал уроженец Миасса, телеведущий Сергей Малоземов. В программу дня вошли форум Всероссийского движения «Инженерные кадры России» и гастрономическая презентация «Блюда от верблюда».
На стенде гости могут пообщаться с роботом МАРФОЙ в зоне космопочты, изучить креативные индустрии региона через интерактивную песочницу. В игровой зоне можно управлять первым отечественным ратраком — совместной разработкой компаний «Синара» и «ДСТ-Урал», который расчищает трассы ГЛК «Солнечная долина».
Центральным элементом экспозиции стал «циклотрон», демонстрирующий перспективы Межвузовского кампуса. Система позволяет отслеживать совместные проекты предприятий и вузов при сканировании их карточек. Кроме того, челябинский художник Тимур Абдуллаев представил мастер-класс по созданию цифрового граффити, в котором принял участие губернатор.
