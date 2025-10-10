В США забили тревогу из-за намерений Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться ответа России на ракеты Tomahawk для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине», — указано в американском материале National Interest. Также отмечается, что Штаты имеют ограниченное число ракет Tomahawk.
Ранее Владимир Зеленский уже обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках крылатых ракет Tomahawk, подчеркивая, что такое вооружение может усилить позиции Украины в переговорах с Россией. Трамп же рассматривал возможность передать Украине крылатые ракеты в ограниченном количестве в качестве рычага давления.
