Пермской спортшколе, в которой на тренировке по фигурному катанию отравились дети, грозит закрытие

В спортивной школе олимпийского резерва «Орленок» были выявлены значительные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, установлены недостатки внутренней отделки помещений, отсутствие горячего водоснабжения в вспомогательных помещениях, а также отсутствие надлежащего контроля за соблюдением санитарных норм. Об этом пишет портал «Новости Перми» со ссылкой на родителей воспитанников секции фигурного катания, которые обратились в Роспотребнадзор.
«На основании результатов санитарно-эпидемиологического обследования в отношении юридического лица — МАУ ДО СШОР „Орленок“ и руководителя учреждения Чеклецовой О.Л. Роспотребнадзором составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения материалов должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, в отношении юридического лица вынесено постановление о передаче материалов дела в суд для рассмотрения вопроса о возможном приостановлении деятельности организации», — пишет СМИ.
И добавляет, что соответствующие материалы также были переданы в прокуратуру Пермского края. Рассмотрение дела возложено на Свердловский районный суд.
В начале сентября 2025 года URA.RU сообщало о том, что после тренировок в спортивной школе «Орленок» ряд воспитанников пожаловались на ухудшение самочувствия: у детей отмечались головные боли, затрудненное дыхание и тошнота во время занятий. В результате дети вынуждены были обращаться за медицинской помощью.
В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, было выявлено превышение концентрации этилбензола — опасного химического вещества — в воздухе ледовой арены и раздевалок. Кроме того, как ранее сообщала краевая прокуратура, в учреждении отсутствовали базовые условия для поддержания гигиены. Не было горячей воды в медицинских и раздевальных помещениях, отсутствовали средства для дезинфекции рук и устройства для сушки волос. Зафиксированы также серьезные дефекты внутренней отделки и полное отсутствие производственного контроля за соблюдением санитарных правил.
