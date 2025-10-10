Челябинские водители на складах могут заработать 168 тысяч рублей в месяц

В Челябинской области водители на складах могут получать 168,7 тысячи рублей за полный месяц работы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», за смену водителям предлагают по восемь тысяч рублей.
«Больше всего за год выросло количество предложений по подработке для водителей грузового транспорта. Увеличение превысило двукратный размер», — заявили URA.RU на платформе «Авито Подработка».
Значительный рост спроса проявился и в отношении других складских специалистов. Удвоилось предложение для стикеровщиков и кладовщиков. Первые могут рассчитывать на 7,9 тысячи рублей за смену, вторые — на шесть тысяч рублей. Фасовщики теперь могут рассчитывать на 6,9 тысячи рублей при том, что спрос на них вырос в 1,5 раза. Эксперты подчеркнули: при сдельной оплате часто доход зависит от объемов сделанного.
«Компании все активнее привлекают временных сотрудников в логистику и на склады. Это связано с постоянным ростом онлайн-торговли и необходимостью быстро закрывать пики спроса», — рассказал URA.RU директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Челябинский рынок складской недвижимости также показал активность. Спрос на покупку складов в области вырос на 33%, что стало пятым результатом в стране после ХМАО, Бурятии, Ярославской и Ленинградской областей.
