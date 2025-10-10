Ушаков: Россия пошла на уступки в Анкоридже

Президент России Владимир Путин был готов пойти на уступки по вопросу украинского урегулирования во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. Уступка, или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает «Коммерсантъ». Помощник президента подчеркнул, что позиция Москвы — скорее не уступок, а шаг навстречу, и он связан с тем, что США должны получить от европейских стран и Украины.
На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан Владимир Путин подтвердил, что в Анкоридже обсуждались сложные вопросы, и сообщил о договоренности с Дональдом Трампом провести консультации с союзниками. Встреча президентов России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошла 15 августа 2025 года, основной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Саммит Россия-США стал первой с момента обострения ситуации на Украине и вызвал широкий резонанс в международных кругах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.