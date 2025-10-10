«Никто никого не замещает»: Соседов высказался о «замене» Пугачевой

Критик Сергей Соседов: тема «замены» Пугачевой уже избита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Соседов считает, что тема с Пугачевой избита
Сергей Соседов считает, что тема с Пугачевой избита Фото:

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что даже сейчас, спустя три года после отъезда Аллы Пугачевой из России, не стоит пытаться найти ей «замену», как это делают. В разговоре с URA.RU собеседник агентства отверг идею о том, что певица Лариса Долина могла бы стать новой примадонной эстрады и призвал никого не сравнивать.

«Пугачева — это Пугачева, Долина — это Долина, Кобзон — это Кобзон, Ротару — это Ротару. Никто никого не замещает и не заменяет. Я много раз об этом говорил. Эта темы очень сильно избита. Зачем годами обмусоливать одно и то же?» — говорит Соседов.

Алла Пугачева, покинувшая с семьей Россию три года назад, сейчас живет в Израиле и на Кипре, а лето «женщина, которая поет» проводит в Латвии. Там же певица и дала первое за несколько лет интервью, за которое теперь на ее хотят завести уголовные дела в России.

Алла Борисовна в этом же разговоре с журналистом высказывалась о коллегах в России и отмечала успех народницы Надежды Кадышевой, говорила о Татьяне Булановой и SHAMAN (Ярослав Дронов). Сама же она возвращаться в Россию не планирует. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что даже сейчас, спустя три года после отъезда Аллы Пугачевой из России, не стоит пытаться найти ей «замену», как это делают. В разговоре с URA.RU собеседник агентства отверг идею о том, что певица Лариса Долина могла бы стать новой примадонной эстрады и призвал никого не сравнивать. Алла Пугачева, покинувшая с семьей Россию три года назад, сейчас живет в Израиле и на Кипре, а лето «женщина, которая поет» проводит в Латвии. Там же певица и дала первое за несколько лет интервью, за которое теперь на ее хотят завести уголовные дела в России. Алла Борисовна в этом же разговоре с журналистом высказывалась о коллегах в России и отмечала успех народницы Надежды Кадышевой, говорила о Татьяне Булановой и SHAMAN (Ярослав Дронов). Сама же она возвращаться в Россию не планирует. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...