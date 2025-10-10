«Никто никого не замещает»: Соседов высказался о «замене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что даже сейчас, спустя три года после отъезда Аллы Пугачевой из России, не стоит пытаться найти ей «замену», как это делают. В разговоре с URA.RU собеседник агентства отверг идею о том, что певица Лариса Долина могла бы стать новой примадонной эстрады и призвал никого не сравнивать.
«Пугачева — это Пугачева, Долина — это Долина, Кобзон — это Кобзон, Ротару — это Ротару. Никто никого не замещает и не заменяет. Я много раз об этом говорил. Эта темы очень сильно избита. Зачем годами обмусоливать одно и то же?» — говорит Соседов.
Алла Пугачева, покинувшая с семьей Россию три года назад, сейчас живет в Израиле и на Кипре, а лето «женщина, которая поет» проводит в Латвии. Там же певица и дала первое за несколько лет интервью, за которое теперь на ее хотят завести уголовные дела в России.
Алла Борисовна в этом же разговоре с журналистом высказывалась о коллегах в России и отмечала успех народницы Надежды Кадышевой, говорила о Татьяне Булановой и SHAMAN (Ярослав Дронов). Сама же она возвращаться в Россию не планирует.
