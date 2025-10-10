Украина уже потеряна для Запада, и президент России Владимир Путин посылает четкие сигналы западным странам о необходимости прекратить расширение НАТО к границам РФ. Об этом сообщает американское издание American Thinker.
«Теперь Запад должен понимать, что Украина потеряна для него», — пишет American Thinker. Отмечается, что Путин с начала украинского конфликта неоднократно предупреждал Запад о том, что расширение влияния НАТО на восток повлечет за собой решительный ответ со стороны Москвы. В частности, любая попытка воздействия на Беларусь, Грузию или РФ с целью переманивания на свою сторону или диверсии встретят жесткое противодействие.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Представители альянса называют это якобы «сдерживанием российской агрессии», однако в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе. В российском МИД неоднократно заявляли, что готовы к диалогу с альянсом, но только на равноправной основе. При этом российская сторона требует от Запада отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию европейского континента и учитывать озабоченности Москвы в сфере безопасности.
