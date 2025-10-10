«Всегда такая была»: Соседов не смолчал о «надменности» Долиной

Критик Сергей Соседов: Долина не надменная, это такой характер
Лариса Долина всю жизнь славится непростым характером
Лариса Долина всю жизнь славится непростым характером Фото:

Певицу Ларису Долину последние дни активно обсуждают в Сети из-за завирусившихся роликов, на которых артистка предстает как будто в плохом настроении и надменно общается с людьми. Исполнительницу подозревают в звездной болезни, но музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU опровергает подобные домыслы.

«Лариса Долина всегда была такой, во все времена. Она так разговаривает со всеми. Это не хорошо и не плохо, это такой характер, такая манера говорить, такая человеческая природа. Нужно делать на это скидку. Она нисколько не изменилась за десятилетия», — пояснил Сергей.

Тема со «сложным» характером Ларисы Александровны в целом не нова, пояснил критик. Однако для молодежи, которая сейчас активно открывает для себя артистов «прошлого», такое отношение к окружающим стало удивительным.

Впрочем, Долина из-за своего прямолинейного характера порой оказывается в конфликтах не только с журналистами и поклонникам, но и с другими артистами. Но певица убеждена: лучше говорить правду, чем лицемерить.

