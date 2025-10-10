В США раскрыли секретное предложение президента Венесуэлы для Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы пытался передать крупные природные ресурсы страны Соединенным Штатам, чтобы добиться смягчения политического курса Вашингтона, однако получил отказ. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Высокопоставленный американский чиновник и главные помощники Мадуро обсуждали соглашение, согласно которому венесуэльская сторона готова предоставить все существующие и будущие проекты по добыче нефти и золота американским компаниям», — отмечает The New York Times. Таке речь шла о предоставлении преференциальных контрактов, перенаправлении экспортных потоков нефти из Китая в США и сокращении доли китайских, российских и иранских фирм в энергетическом секторе страны.
Однако, по информации газеты, администрация Дональда Трампа отвергла предложение Каракаса. Решение было принято на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений: на прошлой неделе Белый дом объявил о разрыве дипломатических связей с Венесуэлой. В материале The New York Times указывается, что Вашингтон неоднократно обвинял Николаса Мадуро в связях с наркокартелями и угрозах региональной безопасности. Американские власти не исключали возможность судебного преследования венесуэльского президента по обвинениям в организации наркотрафика.
В августе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов применить «все элементы американской силы» для борьбы с наркоторговлей, включая проведение военной операции в Венесуэле. Заявление прозвучало на фоне появления у берегов Боливарианской Республики американских военных кораблей, в том числе ракетного крейсера и атомной подлодки. Власти Венесуэлы расценили эти действия как провокацию и нарушение международных соглашений о демилитаризации Карибского региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.