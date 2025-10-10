Позорники, дармоеды и перевернутый Нобель в гробу: Володин прокомментировал Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира превратилась в «премию позора». С таким резким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Премия позора. Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету», — заявил Володин, опубликовав сообщение в telegram-канале.
Помимо этого, председатель Госдумы отметил, что средства ученого и изобретателя тратят не по назначению. По его словам, они идут на спонсирование революции и оппозиции.
Также Володин нелестно высказался в адрес представительства Нобелевского комитета, назвав их «позорниками» и «дармоедами». И заявил, что из-за траты денег ученого таким образом последний «переворачивается в гробу». По словам председателя ГД, было бы лучше, если бы врученные деньги были отправлены.
Нобелевская премия мира была вручена оппозиционному политику и общественному деятелю из Венесуэлы, города Каракас, Мария Корина Мачадо. Награду ей вручили за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. Это указано на сайте премии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.