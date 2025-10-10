Трамп поблагодарил Путина после заявления о Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина после слов последнего о Нобелевской премии. Сделал это лидер Штатов в социальных сетях.
«Спасибо вам, президент Путин!» — написал Трамп. Его сообщение опубликовано в соцсети Truth Social. Помимо этого, президент США приложил скриншот с материалом иностранного СМИ, где продемонстрировано заявление Путина.
Ранее российский лидер заявил, что авторитет Нобелевской премии мира «полностью утрачен». По словам Путина, американский лидер много делает для решения многолетних кризисов. Также он отмечал, что неоднократно премию присуждали незаслуженно.
Нобелевская премия мира была вручена 10 октября. Ее получила политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Награду ей вручили за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. Информация была опубликована на сайте премии.
