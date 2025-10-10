Первый пас Кузнецова помог «Металлургу» одолеть «Торпедо»

В Магнитогорске в дебютном матче за «Металлург» в матче с нижегородским «Торпедо» нападающий Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, которая помогла хозяевам одержать уверенную победу со счетом 4:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за ходом игры.
«Форвард Евгений Кузнецов в своей первой игре за магнитогорский клуб отметился голевой передачей. Несмотря на то, что первыми забили гости, „Металлург“ быстро перехватил инициативу. Уже на 23-й минуте Кузнецов отдал пас на Михаила Федорова, который сравнял счет. Это сразу же задало тон игре — вскоре хозяева повели, а затем и увеличили преимущество, в итоге разгромив соперника со счетом 4:1», — передает корреспондент URA.RU.
Переломный момент наступил на 26-й минуте, когда Егор Яковлев вывел «Металлург» вперед. Во втором периоде Никита Михайлис увеличил преимущество, а в заключительной трети матча Роман Канцеров поставил победную точку, установив окончательный счет 4:1.
Евгений Кузнецов стал серебряным призером Кубка Гагарина в 2013 году, после чего продолжил карьеру в НХЛ. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Прошлый сезон нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге, выступая за санкт-петербургский СКА. Позже контракт между хоккеистом и клубом был расторгнут.
Переход Кузнецова в «Металлург» состоялся 1 октября 2025 года. В предшествующем сезоне 33-летний форвард играл за СКА. В регулярном чемпионате КХЛ 2025/2026 он принял участие в 39 матчах, в которых набрал 37 очков по системе «12 голов + 25 передач».
«Металлург» в этом сезоне КХЛ провел 14 матчей, набрав 24 очка. Команда занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» после 15 проведенных игр имеет в своем активе 17 очков и находится на второй строчке в таблице Западной конференции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!