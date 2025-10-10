10 октября 2025

Рынок новостроек Челябинска встал из-за переизбытка предложений

На первичном рынке новостроек Челябинска в реализации находится 227 тысяч квадратных метров жилья
На первичном рынке новостроек Челябинска в реализации находится 227 тысяч квадратных метров жилья

Объем предложений на рынке первичной недвижимости Челябинска продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют предоставленные URA.RU данные аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«В настоящее время в Челябинске в продаже находится 227 тысяч квадратных метров жилья новостроек. Этот показатель на 7% выше, чем в начале 2025 года. Средняя цена за квадратный метр в новостройках Челябинска достигла 168,8 тысяч рублей», — заявили URA.RU эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимость».

Отмечается, что количество строящихся проектов увеличилось с 29 до 34. Однако сроки сдачи новых домов смещаются: почти половина всего предлагаемого жилья (43,2%) планируется к вводу в 2027 году. На 2026 год приходится 27,7% объектов, а на 2025 год — только 15,3%.

В типологии предложения сохраняется тенденция к увеличению доли малогабаритных лотов. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуются двухкомнатные квартиры, составляя 39% от всего объема. Далее следуют однокомнатные (33,1%) и трехкомнатные (20,6%) лоты.

