10 октября 2025

Лауреат премии мира Мачадо посвятила награду Трампу и своему народу

Лауреат Нобелевской премии мира, оппозиционный политик Венесуэлы Мария Корина Мачадо посвятила свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом Мачадо написала на своей странице в X.

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — заявила политик. По ее словам, Венесуэла полагается на США, Латинскую Америку и демократические страны как на своих «главных союзников в достижении свободы и демократии».

Дональд Трамп поздравил венесуэльскую оппозиционерку с присуждением Нобелевской премии во время телефонного звонка, сообщили источники Bloomberg. Нобелевскую премию мира Мачадо присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии составляет 11 млн шведских крон ($1,17 млн). В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации.

Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо вызвало неоднозначную реакцию. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявлял, что решение Нобелевского комитета свидетельствует о приоритете политики над миротворчеством, поскольку премия не была присуждена Дональду Трампу. Критики Мачадо, в свою очередь, обвиняют ее в тесных связях с Вашингтоном и поддержке внешнего давления на действующую власть Венесуэлы.

