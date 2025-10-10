10 октября 2025

Завод в Тенесси, где произошел взрыв, производил заряды для Украины

Завод производил оружие для ВСУ
На заводе в штате Теннесси, где в минувшую пятницу 10 октября произошел взрыв, осуществлялось производство кумулятивных зарядов, которые, согласно сообщениям, находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в СМИ.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, среди выпускаемой продукции значатся кумулятивные заряды модели M2A4, предназначенные для создания отверстий в железобетонных конструкциях, броневых плитах, грунте и других материалах. Информацию приводит РИА Новости.

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ используют данные заряды M2A4, в том числе в качестве боевой нагрузки для тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Ранее представители местных властей проинформировали о нескольких погибших и пропавших без вести в результате инцидента на предприятии Accurate Energetic Systems, расположенном в районе Бакснорт.

Компания Accurate Energetic Systems, основанная в 1980 году, специализируется на разработке, производстве, обработке и хранении взрывчатых веществ, которые находят применение как в оборонной и аэрокосмической сферах, так и в коммерческом секторе.

