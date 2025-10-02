Названа неожиданная деталь из Польши на сбитых дронах

Камеры польского производства нашли на сбитых украинских БПЛА
Комплексы камер польского производства обнаружены на сбитых украинских БПЛА
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие России выявили комплексы камер польского происхождения на сбитых украинских беспилотниках. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Чекист».

«На тяжелых дронах типа „Баба-яга“ устанавливаются камеры польского производства, которые были обнаружены на уничтоженных беспилотниках вблизи Купянска. Речь идет о моделях Gimbal ORB-80.3», — рассказал «Чекист» РИА Новости.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте польской компании Iridex Robotics, камера Gimbal ORB-80.3 представляет собой компактное двухосевое устройство, способное распознавать и отслеживать объекты. Кроме того, аппарат оборудован тепловизором.

Ранее глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника «Баба-Яга». Позже он скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось. 

