10 октября 2025

Губерниев счел полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губерниев прокомментировал матч России с Ираном
Губерниев прокомментировал матч России с Ираном Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим футболистом России Алексея Батракова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам Губерниева, особенно ярко в недавнем матче с Ираном проявил себя Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал он, комментируя результативные действия форварда. Батраков стал автором победного гола, что позволило сборной России одержать верх над соперником.

Алексей Батраков, которому в этом году исполнилось 20 лет, выступает за московский «Локомотив». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Успешное выступление за команду привлекло внимание тренерского штаба сборной, что и стало причиной его вызова на товарищеский матч с Ираном.

Следующую встречу национальная команда России проведет 14 октября. Соперником станет сборная Боливии, матч пройдет в Москве. Ожидается, что Батраков вновь выйдет на поле в составе сборной, учитывая его вклад в победу над Ираном и высокую оценку экспертов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим футболистом России Алексея Батракова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам Губерниева, особенно ярко в недавнем матче с Ираном проявил себя Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал он, комментируя результативные действия форварда. Батраков стал автором победного гола, что позволило сборной России одержать верх над соперником. Алексей Батраков, которому в этом году исполнилось 20 лет, выступает за московский «Локомотив». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Успешное выступление за команду привлекло внимание тренерского штаба сборной, что и стало причиной его вызова на товарищеский матч с Ираном. Следующую встречу национальная команда России проведет 14 октября. Соперником станет сборная Боливии, матч пройдет в Москве. Ожидается, что Батраков вновь выйдет на поле в составе сборной, учитывая его вклад в победу над Ираном и высокую оценку экспертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...