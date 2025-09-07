07 сентября 2025

Головин дал 100%-ную гарантию на возможность сборной РФ выйти на Евро

Российская сборная по футболу могла бы претендовать на проход на большой турнир, сказал Головин

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил, что национальная команда сейчас способна выйти на крупный международный турнир. Об этом спортсмен сообщил после победы над сборной Катара в товарищеском матче BetBoom, который прошел 7 сентября.

«Проход на большой турнир точно. 100% на Евро вышли бы. Все хотят играть, думаем, что вернемся. Но мы привыкли к тому, что есть. Даже в товарищеском матче надо играть так, чтобы быть готовыми к официальным играм. С мотивацией проблем нет», — сказал Головин. Его слова привел корреспондент «Матч ТВ».

После встречи полузащитник отметил высокий настрой команды и уверенность в собственных силах. Он подчеркнул, что игроки сборной сохраняют мотивацию даже в условиях ограниченного количества официальных международных матчей и продолжают тренироваться с полной отдачей.

Александр Головин вышел на матч с Катаром в статусе капитана сборной России. В 2025 году сборная России провела пять товарищеских встреч, одержав три победы и сыграв две ничьи. Из-за санкций РФ не принимает участия в официальных международных турнирах.

