Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов

Спасатели тушат огонь в доме
В пятиэтажном доме в городе Сосновоборске (Красноярский край) тушат пожар на площади две тысячи квадратов. Об этом рассказали представители ГУМЧС России по региону.
«В 2:03 11 октября поступило сообщение о возгорании квартиры в Сосновоборске. Площадь пожара 2000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар тушат 58 человек, задействовано 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, отметили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!