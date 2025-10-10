10 октября 2025

Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели тушат огонь в доме
Спасатели тушат огонь в доме Фото:

В пятиэтажном доме в городе Сосновоборске (Красноярский край) тушат пожар на площади две тысячи квадратов. Об этом рассказали представители ГУМЧС России по региону.

«В 2:03 11 октября поступило сообщение о возгорании квартиры в Сосновоборске. Площадь пожара 2000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пожар тушат 58 человек, задействовано 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, отметили в МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пятиэтажном доме в городе Сосновоборске (Красноярский край) тушат пожар на площади две тысячи квадратов. Об этом рассказали представители ГУМЧС России по региону. «В 2:03 11 октября поступило сообщение о возгорании квартиры в Сосновоборске. Площадь пожара 2000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пожар тушат 58 человек, задействовано 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...