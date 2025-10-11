Пенсионер ранен в результате атаки БПЛА в Волгограде

Пожилой мужчина пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Волгограде. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем официальном telegram-канале. По данным региональных властей, пенсионеру оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки и падения обломков БПЛА повреждены три многоквартирных дома, а также здания школы и детского сада — в них частично выбиты оконные стекла.
«Пострадавшему пенсионеру оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет. Для жителей поврежденных квартир развернуты пункты временного размещения», — сообщил Бочаров. По его словам, власти взяли ситуацию под контроль и организовали поддержку пострадавших.
В администрации региона уточнили, что в результате атаки были повреждены фасады и оконные конструкции в трех многоэтажках. Также пострадали учебное заведение и детский сад, в которых выбиты стекла и частично повреждены внутренние помещения. В зданиях оперативно проводятся работы по восстановлению остекления и оценке состояния конструкций. Жители квартир, непригодных для проживания, временно размещены в пунктах обогрева, где им предоставлены предметы первой необходимости, горячее питание и медицинская помощь. Специалисты проводят обследование пострадавших объектов на предмет безопасности дальнейшего проживания.
Ранее в Волгоградской области уже фиксировалась массированная атака беспилотников, которую удалось отразить силами ПВО. Тогда, по данным властей, пострадавших и повреждений зданий не было, однако были зафиксированы возгорания сухой растительности и временные перебои с электроснабжением в нескольких населенных пунктах. Ситуация также находилась под контролем экстренных служб региона.
