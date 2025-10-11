БПЛА атаковали Волгоград
Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили окна в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада на улице 50 лет Октября в Волгограде. В результате происшествия пострадал один человек. URA.RU запускает трансляцию.
